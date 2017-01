PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-CROTONE: Immobile si sblocca, rivelazione Festa

Davide Ritacco

08/01/2017 17:02

PAGELLE E TABELLINO DI LAZIO-CROTONE PROMOSSI E BOCCIATI – Il bomber della Lazio si risveglia dal letargo e azzanna la preda al 90’. Inzaghi può esultare e portare a casa tre punti fondamentali per la corsa all’Europa. Il Crotone crolla ancora una volta nei minuti finali.

LAZIO

Marchetti 6 – Grande parata d’istinto nel primo tempo su Falcinelli. Nella ripresa viene superato da Rohden ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

Basta 6 – A tratti spinge bene, portando la superiorità numerica con le sue sovrapposizioni, in altri casi è meno concreto.

de Vrij 6 – Buon primo tempo ma nella ripresa Trotta gli dà qualche fastidio così come Falcinelli. Si è rivisto lo stesso de Vrij della fine del 2016.

Hoedt 6 – Torna titolare dopo 7 partite e non sfigura di fianco al connazionale. Buona guardia sulle palle aeree e meno difficoltà del solito sui palloni bassi e veloci.

Radu 6 – Si propone spesso in avanti ma concretamente fa poco. Molte volte arriva sul fondo ma i suoi cross non sempre ben calibrati.

Parolo 6,5 – E’ solo Festa a dirgli di no. Ci prova in più di un’occasione ma la porta avversaria è stregata. Come sempre positivo negli inserimenti.

Biglia 5,5 – In settimana dovrebbe arrivare la sua firma sul rinnovo triennale del suo contratto nel frattempo il capitano sbaglia un rigore importantissimo e comanda a fatica il gioco. Dal 81’ Rossi s.v.

Milinkovic 6,5 – Il suo strapotere fisico gli consente di vincere tutti i duelli. Spesso funge da torre per Immobile che può battere a rete.

Luis Alberto 5,5 – Grande opportunità concessagli da Inzaghi ma non sfruttata a dovere. Per Inzaghi è una conferma di come sulle fasce esclusi i ‘titolari’ ci siano pochi ricambi. Dal 81’ Cataldi s.v.

Immobile 7 – Si sblocca dopo un digiuno di sette partite. Il bomber è tornato e questa non può che essere un’ottima notizia per Inzaghi e per i tifosi della Lazio. Solo Festa gli aveva negato la gioia già qualche minuto prima.

Lombardi 6 – Segna un gol annullato e si procura il calcio di rigore. Si spreme molto nel primo tempo per poi sparire nella ripresa. Dal 77’ Kishna s.v.

All. Inzaghi 6 – Senza Felipe Anderson e Keita lancia in campo Luis Alberto e Lomabrdi ma entrambi non incidono. A conferma che le riserve non sono all’altezza dei titolari. Ciò nonostante ottiene tre punti importantissimi e resta in scia alla zona Europa. Chiude il girone di andata con 37 punti e nell’era Lotito è un bell’andare.

CROTONE

Festa 7 – Si oppone con bravura in più di un’occasione su Immobile e Parolo e dal dischetto la fortuna lo assiste. Si arrende solo al 89’ alla fame del bomber azzurro.

Sampirisi 6 – Luis Alberto è un funambolo ma lui lo tiene a bada. Va anche meglio nella ripresa quando si esibisce in una paio di spazzate di spessore ma non attacca mai.

Ceccherini 6 – Da un suo errore in disimpegno arriva il contatto da rigore che per sua fortuna non porta a nulla. Tante piccole sbavature ma anche grandi interventi.

Ferrari 6 – Il giovane centrale sta crescendo sempre più. E’ presente in area di rigore ma non può far nulla sul gol di Immobile.

Martella 6 – Sa stringersi bene quando ce bisogno e chiudere bene la diagonale. Lascia troppo iniziativa ai padroni di casa. Dal 92’ Simy s.v.

Rohden 6 – Lo trovi un po’ dappertutto a cercare di chiudere le falle dei compagni ad andare in contropiede in rete. Ma non può fare sempre tutto da solo ed infatti va in difficoltà.

Barberis 5,5 – E’ praticamente surclassato dai mediani di casa. Fatica a tenere il loro passo ed è quasi sempre superato.

Crisetig 5,5 – Lotta con le proprie armi contro la mediana biancoceleste, prova anche qualche inserimento ma nulla di buono.

Stoian 5 – Disastroso. Difende male e attacca peggio. Se difendere non è il suo mestiere è comunque impalpabile con la palla fra i piedi, anzi si fa notare per un paio di tiri inguardabili. Dal 51’ Palladino 6 – Febbricitante non rinuncia a scendere in campo per dare il suo contributo. La squadra con lui in campo spinge anche di più ma la sconfitta non è evitata.

Trotta 6 – Fatica a trovare spazio fra i due colossi olandesi. Sia de Vrij che Hoedt non gli concedono nulla sul piano fisico ma non si nega mai alla lotta. Dal 81’ Rosi s.v.

Falcinelli 6 – Sguscia meglio dalla marcatura rispetto al compagno di reparto. L’azione più pericolosa del primo tempo è sua. Ma è soprattutto il lavoro senza palla che è apprezzabile.

All. Nicola 5,5 – Bisogna ammettere che il suo Crotone è anche sfortunato. Un gol annullato dubbio e ancora una volta partita persa al 90’. Ma bisogna anche ammettere che il calcio è fatto di due fasi. Quella offensiva viene quasi sempre ignorata da parte dei suoi. Deve giocare con maggiore coraggio.

Arbitro: Maresca 6 – Molte decisioni borderline eppure tutte corrette. Annulla un gol a Lombardi al 16’ che è sul filo del fuorigioco. Decisione al limite ma corretta. Il contatto fra Stoian e Lombardi al 30’ che porta al rigore sembra esserci ma è la zona del campo a non essere chiara del tutto. I due sembrano scontrarsi sulla linea dell’area di rigore quindi giusto assegnare il penalty. Altro gol annullato, questa volta al Crotone. Al 67’ il passaggio di Trotta per Rohden è perfetto ma lo svedese se è oltre la linea lo è di millimetri. Il Crotone protesta per un fallo in area subito da Falcinelli ma le proteste non sono fondate.

TABELLINO

LAZIO-CROTONE 1-0

Lazio (4-3-3): Marchetti; Basta, de Vrij, Hoedt, Radu; Parolo, Biglia (dal 81’ Rossi), Milinkovic; Luis Alberto (dal 81’ Cataldi), Immobile, Lombardi (dal 77’ Kishna). A disp.: Strakosha, Vargic, Bastos, Patric, Leitner, Wallace. All.: Inzaghi

Crotone (4-3-3): Festa; Sampirisi, Ceccherini, Ferrari, Martella (dal 92’ Simy); Rohden, Barberis, Crisetig; Stoian (dal 51’ Palladino), Trotta (dal 81’ Rosi), Falcinelli. A disp.: Cojocaru, Viscovo, Dussenne, Fazzi, Claiton, Nalini, Capezzi, Salzano. All.: Nicola.

Arbitro: Maresca di Napoli

Marcatori: 89’ Immobile (L)

Ammoniti: 15’ Lombardi (L), 54’ Festa (C), 77’ Rohden (C)

Espulsi:

Note: 30’ Biglia colpisce la traversa su rigore.