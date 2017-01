PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-TORINO: Aquilani in crescendo, Belotti sprecone

Giovanni Albanese @GiovaAlbanese

PAGELLE E TABELLINO DI SASSUOLO-TORINO: PROMOSSI E BOCCIATI / Non è bastato al Torino un primo tempo di grande cattiveria. Belotti sbaglia tre occasioni sottoporta. Il Sassuolo cresce nella ripresa, si mette nelle mani di Aquilani e ritrova sul finale Berardi.

SASSUOLO

Consigli 6 - Bravo a scegliere il tempo d'uscita sui piedi di Ljajic su una palla filtrata in area.

Lirola 6 - Inizio timoroso il suo, soffre il duello con Barreca e in qualche circostanza sembra poco lucido. Prova in crescendo col passare dei minuti.

Letschert 6 - Soffre la superiorità numerica degli attaccanti granata, in particolare quando Belotti cerca la profondità e incrocia Ljajic. Nella ripresa se la cava con esperienza in un paio di situazioni venendo fuori palla al piede.

Acerbi 6,5 - Le sirene di mercato sembrano non distrarlo. Voglia, personalità e precisione tengono viva la squadra anche nei momenti di maggiore difficoltà. Tiene alta la squadra, fa a sportellate con Belotti e cerca il lancio lungo per far ripartire la manovra. Certo non può fare tutto lui e non è sempre preciso.

Peluso 5,5 - Se la vede spesso con Iago Falque e cerca di fare il possibile per non farlo passare. Soffre la rapidità dell'attaccante e non sfrutta a dovere il suo fisico nel contrastarlo.

Aquilani 6,5 - Esordio in maglia neroverde pochi giorni il suo arrivo. Cerca la collocazione migliore nel centrocampo del Sassuolo, nella ripresa sembra meno in difficoltà nel trovare le geometrie e col passare dei minuti fa sentire la sua esperienza a disposizione dei compagni.

Sensi 5 - Fatica a dettare i tempi della squadra, a volte esagera nel tenere palla e pecca di leziosità. Da qualche suo pallone perduto il Torino potrebbe passare in vantaggio.

Ragusa 5,5 - S'improvvisa in un ruolo non suo, sbaglia spesso i tempi e per Benassi e compagni è un gioco da ragazzi metterlo puntualmente in mezzo. Quando Di Francesco lo rimette al suo posto appare decisamente più a suo agio e dà il suo contributo.

Ricci 6 - Costretto a fare gli straordinari all'inizio per dare una mano a Lirola, lavoro che limita molto la sua fase offensiva. Tuttavia è sua, sul finire del primo tempo, la prima occasione del Sassuolo su un inserimento in area. Dal 78' Matri s.v.

Defrel 5,5 - Non entra mai nel vivo del gioco, diventa facilmente controllabile per i difensori granata. Chiede il fallo in area su un presunto contatto con Moretti, ma l'arbitro gli fischia giustamente punizione contro. Si sveglia nel finale.

Politano 6,5 - E' tra i più vivi dei suoi nel momento di difficoltà iniziale, tornando dietro a marcare e cercando di accelerare in avanti in fase di possesso. Il tecnico gli chiede di sacrificarsi per la squadra, lo fa con tutte le sue forze. Esce dal campo stremato. Dal 72' Berardi 6 - Il suo ritorno in campo, dopo quattro mesi di stop per infortunio, viene salutato con un grande applauso da parte di tutto il Mapei Stadium. Mostra buona intensità e tanta voglia di tornare a far bene. Al fotofinish una traversa colpita da posizione irregolare.

All. Di Francesco 5,5 – Si affida subito alla voglia di riscatto di Aquilani in mezzo al campo, laddove inventa Ragusa a causa delle innumerevoli assenze. La squadra, però, comincia con poche idee, viene chiusa nella propria metà campo dal Torino e fatica a reagire. A metà primo tempo cerca soluzioni alternative, con Politano in pressing su Valdifiori per limitarne la manovra in fase d'impostazione.

TORINO

Hart 6 - Nel primo tempo non si sporca i guanti, nella ripresa attento in uscita su una deviazione di Ragusa.

Zappacosta 6 - Nel primo tempo cerca gloria con un tiro dalla distanza che meriterebbe maggiore fortuna. Buona prestazione sulla corsia.

Rossettini 6 - Attento quando chiamato in causa, tiene bene la posizione e si rende pericoloso sui calci piazzati a favore.

Moretti 6 - Preferito dal primo minuto a Castan, colpito da un attacco febbrile. Lavoro ordinario al centro della difesa, nella ripresa ha la meglio di esperienza su un duello con Defrel. Esce dal campo dolorante dopo un contatto di gioco. Dal 84' Castan s.v.

Barreca 6,5 - Devastante sulla corsia di sinistra, salta spesso Lirola e arriva facilmente al cross. Ingenuo nel commettere fallo su Ricci poco dopo il quarto d'ora, regalando al Sassuolo un calcio piazzato da buona posizione.

Benassi 6 - Non trova la porta su un bel cross dalla sinistra di Barreca, si rende spesso pericoloso con inserimenti senza palla.

Valdifiori 6,5 - Buona la sua prestazione, specie in fase di copertura. Rischia poco e non si fa sorprendere dalle imbucate dei centrocampisti avversari. Imposta senza grandi difficoltà.

Obi 5,5 - Mihajlovic lo preferisce ancora una volta a Baselli, lui ricambia la fiducia nelle prime battute con un paio di inserimenti che mettono i brividi alla retroguardia avversaria. Nella ripresa scompare dal campo e viene sostituito. Dal 78' Baselli s.v.

Falque 6,5 - Grande movimento, giocate rapide sul corto e traiettorie imprevedibili che mettono in affanno i suoi diretti avversari. Sul finale regala ai suoi tifosi l'illusione del gol con una punizione che finisce poco a lato.

Belotti 5 - Crea spazio per gli inserimenti dei centrocampisti e va alla ricerca della palla con dei tagli velenosi. Nel primo tempo è impreciso sottoporta in ben tre occasioni, nella seconda frazione di gioco in calo. Alla fine i suoi errori pesano sul risultato finale.

Ljajic 5,5 - Poco prima della mezz'ora si trova a tu per tu con Consigli, ma il suo controllo non è dei migliori e l'occasione sfuma clamorosamente. A inizio ripresa ci prova su punizione con poca convinzione. Poi fa arrabbiare Mihajlovic su un paio di ripartenze gestite male. Dal 67' Iturbe 6 - Arriva nella ripresa il suo esordio in maglia granata, fa vedere qualche movimento interessante in prospettiva.

All. Mihajlovic 6,5 - L'arrivo di Iturbe non cambia le sue vedute, almeno dall'inizio. Il tridente titolare gli offre la solita buona prestazione, con giocate veloci e buone occasioni. Il Torino controlla il centrocampo, anche se nella ripresa la manovra sembra perdere un po' di smalto e dimunuiscono sensibilmente gli inserimenti senza palla. Giocare bene e non fare gol rovina buona parte del lavoro fatto.

Arbitro: Irrati 6 - Partita giocata in maniere corretta da entrambe le squadre, interventi mai fuori dalle righe e dunque conduzione facilitata da questo andamento. Giusta la punizione concessa al quarto d'ora della ripresa al Sassuolo per un irruento contatto tra Belotti e Aquilani. Al 64' contatto in area tra Moretti e Defrel, giusta la punizone in favore del difensore del Torino.

TABELLINO

SASSUOLO-TORINO 0-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Letschert, Acerbi, Peluso; Aquilani, Sensi, Ragusa; Ricci (dal 78' Matri), Defrel, Politano (dal 72' Berardi). All. Di Francesco. A disp. Pomini, Pegolo, Adjapong, Terranova, Erlic, Dell’Orco, Duncan, Franchini, Iemmello, Pierini.

Torino (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Obi (dal 78' Baselli); Falque, Belotti, Ljajic (dal 68' Iturbe). All. Mihajlovic. A disp. Padelli, Cucchietti, De Silvestri, Ajeti, Castan, Avelar, Lukic, Martinez, Boyé, Maxi Lopez.

Arbitro: Irrati

Marcatori:

Ammoniti: 65' Belotti (T), 76' Valdifiori (T), 85' Berardi (S), 92' Baselli (T), 92' Sensi (S)

Espulsi: