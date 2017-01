PAGELLE E TABELLINO DI GENOA-ROMA: Szczesny decisivo, Cofie non è Rincon

Valerio Pantone

08/01/2017 17:00

PAGELLE E TABELLINO DI GENOA ROMA PROMOSSI E BOCCIATI / Un autogol di Izzo consente alla Roma di espugnare Marassi. Buona la prova dei giallorossi, su tutti quelle di Szczesny e Strootman. Nella ripresa meglio i padroni di casa, ai quali non basta Ocampos per evitare la sconfitta.

GENOA

Perin 6,5 - Si supera subito con un grande intervento su Dzeko. Nell’azione però rimedia un infortunio al ginocchio che lo costringe ad abbandonare il campo tra le lacrime. Dal 9’ Lamanna 6 – Beffato dalla deviazione di Izzo, non deve compiere particolari parate degne di note, nonostante le sue uscite lascino a volte un po’ a desiderare.

Izzo 5 – Deve contenere Perotti che spinge molto sull’out sinistro e non sempre riesce a limitarlo. Mette ingenuamente il piede sul cross basso di Bruno Peres, depositando involontariamente il pallone nella propria porta. Sfortunato ma ingenuo.

Burdisso 6 – Tiene bene su Dzeko, anche perché il bosniaco combina le cose migliori lontano dalla porta. Nell’unica circostanza in cui viene anticipato dall’ex City, il palo gioca a suo favore.

Munoz 5,5 – Un po' in ritardo sulla verticalizzazione di Dzeko per Nainggolan, poi terminata a lato, va un po’ in difficoltà nell’uno contro uno.

Lazovic 6 – Prova subito a soprendere Juan Jesus con la sua rapidità. Il raddoppio in marcatura di Emerson Palmieri, però, spesso lo costringe ad accentrarsi ma senza grandi successi. Dal 78’ Pinilla s.v.

Rigoni 5,5 - Ingaggia duelli interessanti nei contrasti con Strootman. Rispetto alle ultime apparizioni Juric abbassa molto il suo raggio d’azione, tornando un po' al suo ruolo d’origine e la sua prestazione ne risente.

Cofie 4,5 – Dovrebbe essere lui il sostituto di Rincon, soprattutto in fase di impostazione. Tanti, però, troppi gli errori quando è chiamato ad iniziare la manovra.

Laxalt 6 – Molto intraprendente nelle prime battute, chiama Szczesny al primo intervento della gara con un destro angolato. Perde di efficacia con il trascorrere dei minuti è comunque uno degli ultimi a mollare.

Ninkovic 5 – Resta molto largo per provare ad allargare le maglie della difesa avversaria. Allo stesso tempo, però, entra poco nel vivo del gioco senza mai incidere. Dal 62’ Edenilson 5,5 – Butta dentro un paio di palloni interessanti che però non producono gli effetti sperati.

Simeone 5 – Poco servito dai compagni, viene spesso chiuso dai tre centrali romanisti. Nelle rare circostanze in cui riceve palla combina poco o niente.

Ocampos 6 – La fisicità di Rudiger limita molto la sua vivacità tecnica. Combina poco tra le linee, non solo per propri demeriti. Nel finale cerca il guizzo vincente con un gran destro dal limite dell’area ma Szczesny è super.

All. Juric 5,5 – Le partenze di Rincon e Pavoletti ovviamente incidono, soprattutto a livello mentale. L’inizio di gara dei suoi ragazzi non è come quello contro Milan e Juventus. Decisamente meglio nella ripresa dove la squadra prova a schiacciare la Roma, specie nel finale, ma alla fine non basta.

ROMA

Szczesny 7 – Attento sulle palle alte, è reattivo sulla punizione velenosa di Ocampos, subito dopo il vantaggio romanista. Fondamentale nel finale la paratona sul tiro sotto l’incrocio di Ocampos.

Rudiger 6 – La presenza di Fazio gli garantisce sempre una copertura affidabile alle spalle. Troppo irruento su alcuni contrasti con Ocampos: in uno di questi rimedia il giallo che lo costringerà a saltare la trasferta di Udine.

Fazio 6,5 – Grande sicurezza al centro della difesa romanista. Non fa sentire l’assenza di Manolas, perno fondamentale della retroguardia giallorossa degli ultimi anni. Impeccabile su tutti i palloni alti, anche dopo l’ingresso in campo di Pinilla.

Juan Jesus 6 – Rispolverato titolare da Spalletti deve vedersela con Lazovic che la mette spesso sulla velocità. Tranne qualche difficoltà iniziale, alla fine se la cava strappando la sufficienza.

Bruno Peres 6,5 – Spreca una buona chance in avvio di gara, poi deve fronteggiare la vivacità di Laxalt, cliente scomodo sulla fascia destra. Quasi per caso trova il gol del vantaggio, complice la deviazione involontaria di Izzo. Da quel momento in poi prende maggiore coraggio ma senza lasciare troppo il segno. Dall’85’ Manolas s.v.

De Rossi 6 – Resta più basso rispetto a Strootman, si limita molto alla fase di interdizione. Per proteste rimedia un giallo evitabile ad inizio ripresa, che lo costringerà a saltare la gara di Udine.

Strootman 7 – Molto determinato nella riconquista della palla, rischia molto sul contatto in area con Rigoni, sul quale l’arbitro per sua fortuna, sorvola. Alla lunga è però il dominatore del centrocampo. Dai suoi piedi partono tantissime ripartenze della squadra di Spalletti.

Emerson 6,5 – Copre bene tutta la fascia, dando un costante ausilio a Juan Jesus in fase di copertura.

Nainggolan 6,5 – Fatica a trovare spazi, ma quando il Genoa glielo concede, non riesce ad approfittarne a pieno, come quando Dzeko lo lancia davanti al portiere. Più combattente ed utile nel secondo tempo, dove si conferma il solito gladiatore.

Perotti 6 – Beccato dal pubblico di casa, viene molto coinvolto dai compagni nella prima parte di gara, anche se gli manca a volte il guizzo vincente. Dal 78’ El Shaarawy 5,5 – Pochi minuti per provare a far ricredere Spalletti. Spreca però almeno un contropiede che sarebbe stato letale, facendo infuriare il tecnico giallorosso.

Dzeko 6,5 – Sfiora subito il vantaggio cercando la precisione sul traversone di Strootman, ma trovando l’opposizione di Perin. Fa molto movimento, vestendo anche i panni dell’assist-man. Nella ripresa è il palo a negargli il meritato gol del 2-0.

All. Spalletti 6,5 – Rilancia la difesa a tre con Emerson e Bruno Peres sugli esterni, e tenendo in panchina Manolas (non al meglio) ed El Shaarawy. La squadra interpreta bene l’incontro, soprattutto nel primo tempo. Peccato soltanto non aver chiuso prima la partita. La rincorsa alla Juve continua…

Arbitro Rizzoli 4,5 - AL 23esimo episodio dubbio in area romanista per il contatto tra Strootman e Rigoni: il centrocampista rossoblu anticipa l’olandese. Resta da capire l’entità del contrasto. Per il direttore di gara è tutto regolare. Al 33esimo sorvola su un fallo più evidente al limite dell’area genoana ai danni di Nainggolan. Proteste romaniste al 50esimo per un fallo su Fazio in area di rigore rossoblu: anche in questo caso l’arbitro lascia proseguire, forse sbagliando. All’83esimo Rigoni davanti a Szczesny viene fermato in off-side: il centrocampista del Genoa, era in realtà in posizione regolare.

TABELLINO

GENOA-ROMA 0-1

Genoa (3-4-3): Perin (dal 9’ Lamanna); Izzo, Burdisso, Muñoz; Lazovic (dal 78’ Pinilla), Rigoni, Cofie, Laxalt; Ninkovic (dal 62’ Edenilson), Simeone, Ocampos. A disp.: Zima, Gentiletti, Biraschi, Fiamozzi, Orban, Quaini, Beghetto, Morosini, Pandev. All. Juric.

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rüdiger, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres (dall’85’ Manolas), Strootman, De Rossi, Emerson; Nainggolan (dall’88’ Paredes), Perotti (dal 78’ El Shaarawy); Dzeko. A disp.: Alisson, Lobont, Mario Rui, Seck, Gerson, Totti, Tumminello. All. Spalletti.

Arbitro: Rizzoli di Bologna.

Marcatori: 36’ aut. Izzo (R)

Ammoniti: 27’ Cofie (G), 38’ Rudiger (R), 49’ De Rossi (R), 66’ Strootman (R), 81’ Ocampos (G), 84’ Fazio (R)

Espulsi: