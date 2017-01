PAGELLE E TABELLINO DI CHIEVO-ATALANTA: Gomez devastante, malissimo Frey

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

08/01/2017 16:50

PAGELLE TABELLINO CHIEVO ATALANTA PROMOSSI BOCCIATI - Show dei bergamaschi che al Bentegodi chiudono il match nei primi 45 minuti. Gomez va impazzire i clivensi e sblocca il risultato dopo soli quattro minuti. Il Chievo non reagisce e l'Atalanta travolge gli uomini di Maran. Al 23' El Papu trova il raddoppio e allo scadere della prima frazione arriva lo 0-3 grazie ad un facile tap-in di Conti. Deludente il Chievo, spento e senza idee. Nella ripresa Pellissier prova a suonare la carica, ma Freuler, servito da un assist sontuoso di Petagna, serve il poker.

CHIEVO

Sorrentino 6,5 - Gli unici tiri del primo tempo sono di Gomez che da solo al centro dell'area non può sbagliare e di Conti dopo un suo miracolo sullo stesso argentino. Inerme davanti allo strapotere offensivo dei bergamaschi. Nella ripresa interviene in almeno due occasioni, su Conti e Freuler, ed evita la goleada.

Frey 4 - Dopo venti minuti ha già il mal di testa. Gomez e Spinazzola fanno il bello e il cattivo tempo dal suo lato e non riesce mai a trovare le contromisure cadendo spesso nel fallo. In avanti pasticcia spesso con il pallone e non riesce mai a dare un vero contributo

Dainelli 4 - Gli uomini di Gasperini sbucano da ogni dove, con esperienza prova a tamponare le sortite offensive degli attaccanti e a fronteggiare l'arcigno Petagna ma il centrocampo non fa filtro e risulta letteralmente scoperto. Nella ripresa sprofonda definitivamente

Gamberini 5 - Come il suo compagno di squadra. Fa quel che può con esperienza, anche se a volte ritarda un po' troppo l'uscita e si schiaccia verso il portiere insieme a tutto il pacchetto arretrato. Tempestivo alla mezz'ora quando si oppone al tiro di Petagna e al possibile 0-3

Gobbi 5 - Anche lui soffre sulla sua fascia. Il Chievo tende ad accentrarsi e Conti ha vita facile sul suo settore proponendosi spesso come sostegno in più per l'attacco. Esasperato cade troppo spesso nell'errore

Castro 5 - Non vede mai il pallone. Dovrebbe dare qualità e dinamismo alla manovra ma viene travolto dal pressing dei bergamschi. Anche sulle palle vaganti è sempre in ritardo

Radovanovic 5 - Il suo filtro di centrocampo crolla dopo pochi minuti. Prova ad imbastire la manovra, ma l'Atalanta è padrona assoluta del campo e arranca alla ricerca di copertura

De Guzman 5 - Non è adatto a fronteggiare Kurtic, fisicamente non regge l'impatto e sembra spaesato in mezzo al campo senza trovare mai una collocazione idonea. Dal 46' Bastien 6 - Offre maggiore intensità al centrocampo clivense. Grazie a lui Maran passa al 4-4-2 cercando di tamponare gli esterni dell'Atalanta

Birsa 5 - Dovrebbe fare la differenza, inserito dietro le punte e in grado di sorprendere il centrocampo degli orobici. Nei fatti combina poco e anche lui viene subissato dallo strapotere fisico e mentale della squadra di Gasperini. Dall'84' Kiyine s.v. - Esordio in serie A e pochi minuti per il giocatore proveniente dalla Primavera

Meggiorini 5 - Arrivano pochissimi palloni e non riesce mai a dare un contributo valido alla causa, spento. Dal 46' Floro Flores 6 - Più vivace di Meggiorini, sfiora il gol del possibile 2-3.

Pellissier 6 - Prova a lottare nei primi minuti, ma la squadra non lo segue e dopo poco anche lui si fa trascinare nell'oblio. Nel secondo tempo un lampo da opportunista gli permette di accorciare le distanze

All. Maran 5 - Chievo irriconoscibile quello di quest'oggi. L'allenatore prova a scuotere i suoi nei primi quarantacinque minuti ma il modulo li penalizza. Sulle fasce l'Atalanta ha il controllo totale, Maran prova a metterci una toppa nella ripresa ma ormai è troppo tardi

ATALANTA

Berisha 5,5 - Inoperoso nel primo tempo, bravo in uscita e con i piedi. Un po' lento ad uscire sul gol di Pellissier

Toloi 6 - Gestisce con tranquillità le pochissime difficoltà arrivate dal suo settore, non vuole strafare e si limita ad un controllo intelligente

Masiello 6,5 - Ancora un'altra prestazione brillante. Puntuale in anticipo e sui palloni alti, sempre ben posizionato garantisce affidabilità e sicurezza all'intero reparto

Zukanovic 6,5 - Copre a dovere le sgaloppate di Spinazzola, si destreggia a dovere e non rischia mai giocando con grandissima serenità

Conti 7 - Accompagna sempre l'azione offensiva. Il possesso palla spesso parte dai suoi piedi, si sviluppa centralmente per poi premiare i suoi costanti inserimenti. Chiude di fatto il match con il terzo gol, un tap-in molto semplice ma il giusto regalo per una prestazione spumeggiante

Grassi 6,5 - Limita gli inserimenti per coprire a dare maggiore equilibrio alla squadra. Si occupa più della fase di non possesso garantendo copertura e pressing ragionato. Dal 68' Konko 6 - Entra quando la partita è già chiusa, si destreggia con semplicità dando il giusto contributo alla causa

Freuler 7 - Così come Grassi si dedica più alla copertura che alla costruzione. Lascia sfogare l'azione sulle fasce ma trova il tempo, dopo pochi minuti, di servire l'assist per il primo gol di Gomez. Nella ripresa chiude definitivamente i conti realizzando il quarto gol

Spinazzola 6,5 - Rullo compressore, spinge come l'ossesso e sfrutta a dovere i movimenti del Papu Gomez. In una di queste sortite offre anche l'assist per il secondo gol di Gomez

Kurtic 6 - Probabilmente il meno in palla degli undici bergamaschi. Raggiunge comunque la sufficienza, ma spesso si limita al compitino nonostante gli importanti mezzi tecnici

Gomez 8 - Devastante. Sblocca il match dopo quattro minuti e non si ferma più. Palla al piede fa quello che vuole mettendo in ginocchio tutto il reparto difensivo dei clivensi. Puntuale al 23' per la doppietta, mette lo zampino anche nel terzo gol. Sorrentino gli nega la tripletta ma dal suo tiro arriva il tap in di Conti. Dall'87' D'Alessandro s.v.

Petagna 7 - Grande prestazione da parte della punta centrale. Difende bene palla e crea sempre superiorità in avanti. Trova lo sbocco per Freuler che serve Gomez per sbloccare il match, sfiora il gol in almeno due occasioni e lotta su ogni pallone mettendo in crisi i centrali clivensi. Nella ripresa mette i panni dell'assistman e serve un cioccolatino per il 4-1 di Freuler. Dal 90' Paloschi s.v.

All. Gasperini 7 - Senza Gagliardini e Kessié, la macchina di Gasperini non si inceppa. Partita chiusa in quarantacinque minuti e dimostrazione di forza impressionante da parte degli orobici che chiudono l'andata con il record di punti in serie A

Arbitro: La Penna 5 - Nonostante una partita apparentemente semplice, incappa in almeno tre errori insieme ai suoi assistenti. Sia nel primo tempo che nel secondo tempo un fallo di mano in piena area del Chievo non viene sanzionato ed il gol di Pellissier doveva essere annullato. L'attaccante clivense parte in posizione di fuorigioco

TABELLINO

CHIEVO-ATALANTA 1-4

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino: Frey, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman (dal 46' Bastien); Birsa (dall'84' Kiyine); Meggiorini (dal 46' Floro Flores), Pellissier. A disp. Confente, Bressan, Cesar, Spolli, Costa, N. Rigoni, Depaoli, Inglese, Izco, Vignato. All. Maran

Atalanta (3-4-3): Berisha; Toloi, Masiello, Zukanovic; Conti, Grassi (dal 68' Konko), Freuler, Spinazzola; Kurtic, Gomez (dall'87' D'Alessandro), Petagna (dal 90' Paloschi). A disp. Bassi, Sportiello, Caldara, Bastoni, Melegoni, Migliaccio, Cabezas, Pesic. All. Gasperini

MARCATORI: 4' e 23' Gomez, 42' Conti, 62' Pellissier, 69' Freuler

ARBITRO: La Penna di Roma

AMMONITI: 27' Grassi (A), 29' Frey (C)

ESPULSI: -