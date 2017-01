Ibrahimovic non si smentisce: a Natale regala la foto di una sua esultanza alla moglie!

08/01/2017 16:47

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC REGALO NATALE MOGLIE / Zlatan Ibrahimovic torna a far parlare di sè per questioni extracalcistiche. Il bomber del Manchester United non ha mai tenuto nascosto il suo spropositato ego. Un'ulteriore conferma di ciò si ha attraverso l'ultimo regalo che ha fatto alla moglie, l'imprenditrice svedese Helena Seger, per Natale: come rivela 'The Sun' si è trattato della foto di una sua esultanza!

Nello specifico quella dopo la rete realizzata contro il WBA, diventata celebre per la faccia spaventata di Lingard, che era accorso per abbracciare il gigante svedese ed ha rischiato un calcio volante. Un'immagine che ha divertito molto Ibra, motivo per il quale ha deciso di regalarla alla persona più cara che ha. Chissà se è stato un presente gradito...

D.G.