Sassuolo-Torino, Berardi esce dal tunnel: in campo dopo oltre quattro mesi!

08/01/2017 16:35

SASSUOLO TORINO BERARDI - Dopo oltre quattro mesi assenza si rivede Domenico Berardi. Il fantasista classe ’94 è entrato in campo nella ripresa del match casalingo contro il Torino sostituendo Politano. Berardi si era infortunato al ginocchio lo scorso 28 agosto nella sfida con il Pescara e il suo rientro era diventato un 'mistero' visto che in principio il giovane talento sarebbe dovuto tornare disponibile dopo 4-6 settimane. Berardi è finalmente uscito dal tunnel ed è pronto a guidare il Sassuolo verso la risalita in campionato. Con i rumors di calciomercato - Juventus e Inter in particolare - sempre a fare da contorno alle sue prestazioni.



G.M.