Calciomercato Inter, Pioli su Gagliardini: "Un centrocampista ci serve"

08/01/2017 16:11

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI PIOLI / A Milano tutti lo aspettano: Roberto Gagliardini è in attesa di poter abbracciare l'Inter. Una trattativa vicinissima alla chiusura con la fumata bianca che potrebbe arrivare entro le prossime ore. In attesa del suo arrivo Stefano Pioli, tecnico nerazzurro, ha parlato proprio del centrocampista dell'Atalanta a 'Sky Sport':

"Un centrocampista in più serve, stiamo facendo dei movimenti in uscita, Gagliardini ci piace, mi piace, queste però sono trattative che porta avanti la società, vediamo, aspettiamo. Brozovic per la prossima è squalificato, ci aspetta una settimana da affrontare con grande attenzione. Il Chievo è un avversario difficile, siamo molto soddisfatti per i ragazzi, per la partita, hanno lavorato tanto e bene durante questa sosta, ora grande concentrazione per la prossima partita".

D.G.