Calciomercato Lazio, Tare fa chiarezza sul futuro di Keita

08/01/2017 15:46

CALCIOMERCATO LAZIO TARE KEITA / In casa Lazio è il futuro di Keita a tenere banco. Il talento senegalese ha un contratto in scadenza nel 2018 e non sembra intenzionato a rinnovare. Una condizione che ha scatenato i rumors su di lui (Milan e Manchester United sono solo le ultime interessate in ordine cronologico), ma a fare chiarezza ci ha pensato il ds Igli Tare: "Ci sono anche altri giovani di valore come Murgia, Cataldi o Strakosha - ha spiegato a 'Premium Sport' - Il fatto di essere al centro dell’attenzione fa sempre parte del gioco. Non c’è niente di concreto da poter essere preso in considerazione, è un giocatore della Lazio a tutti gli effetti. Il mercato in entrata? Non faccio nomi e non commento le dichiarazioni di Inzaghi. Con i se e i ma, non si va da nessuna parte. Saranno tre settimane lunghe e, se ci dovessero essere movimenti in uscita, prenderemo in considerazione di fare qualcosa in entrata".

D.G.