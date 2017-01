Calciomercato Espanyol, Demichelis lascia l'Europa dopo 13 anni

09/01/2017 03:33

ESPANYOL DEMICHELIS MLS - Si sta per chiudere l'esperienza di Martin Demichelis in Europa. Arrivato nel 2003 al Bayern Monaco dal River Plate, il centrale difensivo ha vestito le maglie di Malaga, Atletico Madrid, Manchester City e nella scorsa estate è passato all'Espanyol. Solo due le presenze con la società di Barcellona, così il 36enne argentino sembra aver deciso di accettare la corte della Major League Soccer: stando a quanto riportato dal 'Mundo Deportivo', oggi potrebbe essere ufficializzato l'ingaggio del calciatore da parte dell'Atlanta United, club guidato in panchina dal 'Tata' Martino.



A.L.