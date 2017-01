08/01/2017 15:14

CALCIOMERCATO TOTTENHAM ALLI REAL MADRID BARCELLONA / Il duello Real Madrid-Barcellona si estenderà anche sul calciomercato. Come rivela il 'Daily Mirror' le due formazioni spagnole stanno battagliando per Dele Alli, stellina del Tottenham che qualche giorno fa ha stoppato la corsa del Chelsea di Conte. Per riuscire a strapparlo agli 'Spurs' serviranno almeno 80 milioni di euro.

D.G.