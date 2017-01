Genoa-Roma, Perin fuori in lacrime: il ginocchio cede!

08/01/2017 15:09

GENOA ROMA INFORTUNIO PERIN / Pessime notizie per il Genoa di Ivan Juric: Mattia Perin infatti ha dovuto lasciare il campo a causa di un fortissimo dolore al ginocchio sinistro. Il portiere è stato sostituito dopo nemmeno dieci minuti di gioco, poco prima lui stesso si era immolato su Dzeko con una parata fantastica. Brutte immagini quelle che arrivano da 'Marassi' con il giovane estremo difensore in lacrime in panchina.

O.P.