Udinese-Inter, Pioli non si accontenta: "Anche oggi qualche difficoltà"

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

08/01/2017 14:41

UDINESE INTER PIOLI / News Inter positive per Stefano Pioli: i nerazzurri conquistano la quarta vittoria consecutiva contro l'Udinese e vedono possibile la rincorsa Champions. A 'Premium Sport' il tecnico ha affermato: "Abbiamo sbagliato troppo in uscita, ma abbiamo tenuto duro, lavorato di squadra e alla fine abbiamo creato tanto. Ci aspettavamo queste difficoltà, complimenti ai ragazzi per quanto messo sul campo. Grande squadra? No, squadra competitiva, che può giocare tutte le partite con la consapevolezza che c'è da lavorare ma che possiamo vincere tutte le gare. Anche oggi abbiamo visto qualche difficoltà"

Pioli ha continuato: "Ho trovato grande disponibilità, dopo le vacanze i ragazzi hanno lavorato bene. Sappiamo che dobbiamo cominciare meglio, non è semplice facile recuperare. Ci sono situazioni da mettere a posto ma ho visto sacrificio, generosità e non è facile venire a Udine è costruito quanto fatto da noi".

Udinese-Inter, Pioli sulla staffetta Banega-Joao Mario

Infine, il tecnico dell'Inter parla della possibile coesistenza dei due colpi del calciomercato estivo, Banega e Joao Mario: "Succederà quanto avremo equilibri migliori. In questo momento loro due più Brozovic insieme è difficile. Poi è questione di disponibilità, di interpretazione e voglia di lavorare da questa. Se c'è questo, possono giocare insieme, anzi meglio aver calciatori bravi con la palla. Ma dobbiamo tener conto degli equilibri".