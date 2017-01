Calciomercato Inter, UFFICIALE: Melo è un giocatore del Palmeiras

08/01/2017 14:28

CALCIOMERCATO INTER MELO PALMEIRAS / Ve lo avevamo anticipato con largo anticipo: Felipe Melo torna al Palmeiras. Da oggi l'esperto centrocampista non è più un calciatore dell'Inter: i 'Verdao' hanno diramato un comunicato ufficiale sul proprio sito specificando come il brasiliano abbia firmato un contratto fino al 2019. "Ho realizzato il sogno di tornare in Brasile. Sono onorato e ringrazio Dio per avermi dato l'oppurtunità di giocare in un club della portata del Palmeiras", le sue prime parole riportate dal sito del club paulista.

D.G.