Serie A, Udinese-Inter 1-2: doppio Perisic lancia Pioli, beffa Delneri

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

08/01/2017 14:26

SERIE A UDINESE INTER / Va sotto, rischia più volte di crollare poi trova con Perisic i gol vittoria: l'Inter batte 2-1 l'Udinese in una partita che i friulani hanno più volte rischiato di vincere. Più occasione per i bianconeri ma la formazione di Pioli ha il merito di restare in partita quando c'è da soffrire e piazzare i colpi vincenti.

Nel primo tempo ottima partenza dell'Udinese che si vede al 6' con una conclusione di Fofana che trova pronto Handanovic. Al 17' la supremazia territoriale dei friulani dà i suoi frutti: inserimento sulla sinistra di Jankto che entra in area e batte il portiere nerazzurro. L'Inter subisce il colpo e i padroni di casa potrebbero raddoppiare prima con lo stesso De Paul (palo) poi con lo stesso Jankto. Sul finire del tempo arriva il pareggio nerazzurro con una conclusione di Perisic che trova la complicità di Karnezis.

Nella ripresa subito occasione per Banega che da posizione ravvicinata non centra lo specchio della porta. L'Udinese risponde con Zapata che calcia a lato. Inizia la girandola di sostituzioni e il ritmo rallenta. Nel finale altra incertezza di Karnezis e Joao Mario dal dischetto non ne approfitta: Widmer ribatte la sua conclusione. Quando tutta lascia pensare a un pareggio ecco spunta in aria Perisic che con un colpo di testa regala i tre punti all'Inter e un pomeriggio di rammarico all'Udinese.

UDINESE-INTER 2-1

17' Jankto (U), 45'+2 e 87' Perisic (I)

Classifica: Juventus 42; Roma 38; Napoli* 38; Lazio 34; Milan 33; Inter 33*; Atalanta 32;Torino 28; Fiorentina 27; Udinese 25*; Chievo 25; Sampdoria* 23; Genoa 23; Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli* 17; Palermo* 10; Crotone 9; Pescara 9. *Una partita in più