08/01/2017 14:15

CALCIOMERCATO REAL MADRID ANDRE SILVA SPORTING / Il Real Madrid ha chiuso per il prossimo colpo. Questo è quanto assicura il 'Daily Star' che parla del trasferimento ormai concluso per André Silva. Tutto fatto col Porto: non appena la sospensione del calciomercato sarà terminata nelle casse dei portoghesi finiranno 58 milioni di euro. Battuta, quindi, la concorrenza dell'Arsenal, altra grande pretendente per il talento portoghese.

D.G.