Calciomercato Roma, la chiave per Badelj è Paredes!

08/01/2017 13:11

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES BADELJ / Calciomercato.it vi ha già parlato della questione Badelj, conteso da Milan ed Inter ed osservato anche dalla Roma. Il centrocampista croato piace alle tre compagini italiane che tuttavia ancora non hanno affondato il colpo per motivi diversi. Stando a quanto rivela oggi 'La Nazione', i giallorossi avrebbero però in rosa una potenziale contropartita molto golosa: Leandro Paredes. Se i capitolini dovessero offrire il cartellino del regista, la situazione potrebbe cambiare rapidamente.

O.P.