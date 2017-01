Calciomercato Juventus, Luis Enrique fa fuori Rakitic: occasione bianconera

08/01/2017 12:49

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAKITIC / Non c'è Ivan Rakitic nella lista dei convocati diramata da Luis Enrique per la sfida tra il Barcellona e il Villarreal. Il centrocampista croato è stato escluso per scelta tecnica e salterà il suo terzo match consecutivo dopo aver visto dalla panchina le partite contro Osasuna ed Espanyol. Il segnale chiaro che tra il calciatore e l'allenatore qualcosa si è rotto, una situazione osservata molto attentamente dalla Juventus. Dovessero continuare così le cose, nel calciomercato estivo Rakitic potrebbe lasciare il club blaugrana e a quel punto Marotta potrebbe far partire l'assalto per portarlo in Serie A. Il croato è da tempo nel mirino della Juventus che però deve guardarsi dalla concorrenza del Manchester United, altra squadra pronta ad approfittare della rottura tra Rakitic e il Barça.

Calciomercato Juventus, occasione Rakitic

Nel calciomercato Juventus si parla di un top player a centrocampo che potrebbe arrivare in estate e Rakitic potrebbe essere il profilo giusto. Uno degli obiettivi della Juventus è Verratti, ma strappare il centrocampista italiano al Psg e alla concorrenza delle grandi d'Europa non è impresa semplice. Più facile, invece, restando così le cose puntare sul croato che ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro ma che potrebbe essere ceduto per circa la metà.

B.D.S.