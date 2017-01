Calciomercato Udinese, Bonato: "Sfoltiamo la rosa. Fofana e Widmer da top club"

08/01/2017 12:36

CALCIOMERCATO UDINESE BONATO / Un mercato di cessioni: Nereo Bonato, direttore sportivo dell'Udinese, ha fatto il punto sulla campagna trasferimenti friulana a 'Premium Sport' poco prima del match con l'Inter. Il dirigente bianconero ha affermato: "Dobbiamo sfoltire la rosa e dare continuità a questi calciatori. Pioli è un allenatore molto importante che alla Lazio ha fatto bene e si sta confermando all'Inter. Noi siamo contenti di Delneri che ha il carisma e l'esperienza che servono alla nostra squadra".

Si passa poi ai singoli: "Penaranda è stato ceduto per i problemi di adattamento all'Italia e alla presenza di Thereau nel suo stesso ruolo: è giusto che vada a crescere altrove. Fofana ha grandi margini di miglioramento e grandi qualità: è destinato a un top club. Lo stesso per Widmer: con le sue caratteristiche in giro ce ne sono pochi e sarà richiestissimo".

B.D.S.