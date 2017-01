Calciomercato Juventus, dalla Spagna: mai offerti 80 milioni per Dybala!

08/01/2017 12:15

CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Arrivano delle forti smentite dalla Spagna per quanto riguarda un possibile futuro di Paulo Dybala al Barcellona. Stando a quanto rivela 'Mundo Deportivo' infatti i catalani non avrebbero mai formulato offerte concrete per l'attaccante argentino in forza ai bianconeri. Come spiega il giornale, in realtà la dirigenza torinese starebbe solamente utilizzando un vecchio interesse del Barça per far alzare il prezzo del cartellino della 'Joya' nella trattativa con il Real Madrid.

Secondo gli spagnoli quindi sarebbe da escludere anche un'offerta da oltre 80 milioni di euro: il Barcellona non avrebbe mai tentato un assalto serio per l'ex Palermo, ma si sarebbe fermato a qualche informazione. Il calciomercato però è imprevedibile e nonostante gli iberici davanti siano ben coperti, è difficile pensare ad una chiusura totale.

Calciomercato Juventus, Real sempre attento su Dybala

Ad oggi quindi la squadra più avanti per Dybala rimane il Real Madrid che ha già sondato il terreno con l'entourage del giocatore. La questione rinnovo da questo punto di vista non facilita il compito della Juventus: le 'Merengues' infatti in estate dovrebbero andare all'assalto e lo stesso attaccante pare non abbia nascosto il gradimento per la destinazione spagnola. Il calciomercato Juventus deve trovare una soluzione tra rinnovo, cessione o altri scenari che ancora non si sono presentati.

