Calciomercato Napoli, altro giovane nel mirino

08/01/2017 12:21

CALCIOMERCATO NAPOLI DEL FABRO / Il Napoli continua a monitorare il campionato di Serie B e i giovani italiani: se Orsolini, ormai destinato alla Juventus, e Ciciretti sono nomi noti, il volto nuovo tra gli obiettivi azzurri è quello di Dario Del Fabro. Come riferisce 'gazzamercato.it', il 21enne difensore di proprietà del Cagliari, attualmente in forza al Pisa, è stato osservato dal vivo già in un paio di occasioni dagli scout partenopei destando una buona impressione.

B.D.S.