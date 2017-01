PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE-INTER: Perisic super, disastro Felipe

Marco Di Nardo

08/01/2017 14:41

PAGELLE E TABELLINO DI UDINESE INTER PROMOSSI E BOCCIATI – Così come contro la Lazio, anche in casa dell’Udinese l’Inter si sveglia nel secondo tempo grazie ad un grande Perisic. L’entrata in campo di João Mário cambia la partita, consentendo all’Inter di giocare in maniera veloce ed imprevedibile. A Delneri, non basta un veloce Jankto ed un colosso come Zapata per portare a casa i primi tre punti del 2017. Male ancora una volta, Felipe per l’Udinese e Murillo per l’Inter.

UDINESE

Karnezis 6 – Non può far nulla sui due gol di Perisic. Bravo nelle uscite alte e nei disimpegni con i piedi.

Widmer 5,5 – Presta poca attenzione al cross di Icardi, in occasione del gol del pari. Soffre molto il movimento senza palla di Perisic. Salva l’Udinese all’82’, spazzando sulla linea di porta un tiro di João Mário.

Danilo 6 – Mantiene sempre la posizione e gioca d’anticipo sui cross di Perisic per Icardi.

Felipe 5 – Qualche sbavatura di troppo in fase difensiva, soprattutto nell’azione che porta al pareggio nerazzurro. Sbaglia nella scelta dei tempi quando vuole giocare d’anticipo sull’avversario.

Samir 7 – Ottimo il suo assist che consente a Jankto di segnare al 17’ il gol dell’uno a zero. Bravo nel prender le misure a Candreva, lasciandogli poco spazio per andare al cross.

Fofana 5,5 – Il suo dinamismo, mette a nudo le pecche del centrocampo di Pioli. Cerca senza soluzioni di continuità il gol dalla distanza. Cala nel secondo tempo. Da un suo errore di marcatura, arriva il gol della vittoria di Perisic.

Kums 6,5 – Funge da schermo davanti la difesa, con l’obiettivo di limitare il raggio d’azione di Banega. La perfetta lettura degli attacchi dell’Inter, gli consente di scalare bene tra i difensori, non consentendo agli avversari di attaccare centralmente. Dal 62’ Hallfredsson 6 – Molto più bravo di Kums in fase di costruzione, ma il mancato supporto difensivo, crea qualche grattacapo di troppo all’Udinese.

Jankto 7 – Bravo negli inserimenti, segna il suo secondo gol in Serie A al 17’ su assist di Samir. Insieme a Samir, limita molto Candreva, per poi ripartire velocemente in contropiede. Sa innescare bene le punte, mandandole spesso al tiro.

de Paul 6 – Solo il palo al 20’, gli nega la gioia del gol. Dimostra di esser cresciuto molto dal punto di vista difensivo. Dal 71’ Perica 5,5 – Non incide per niente sulla gara.

Zapata 6,5 – E’ la bestia nera di Murillo. Si muove molto su tutto il fronte d’attacco, consentendo a de Paul e Théréau di attaccare la profondità.

Théréau 6 – Bravo nell’uno contro uno, approfitta degli spazi lasciati liberi da D’Ambrosio per attaccare dalla destra la difesa nerazzurra. Dall’80’ Matos – s.v.

All. Delneri 6,5 – La sua Udinese è grintosa, determinata e cinica quanto basta per ingarbugliare l’Inter di Pioli nel primo tempo. Il calo fisico evidenziato nel secondo tempo, gli costa però il pareggio tanto cercato.

INTER

Handanovic 6 – Incolpevole sul gol di Jankto. Non particolarmente brillante nei disimpegni con i piedi.

D'Ambrosio 5,5 – Sbaglia la posizione in occasione del gol dell’Udinese. Quando attacca, ripiega molto lentamente in difesa, lasciando troppi spazi a Zapata, Jankto e Théréau.

Murillo 5 – In occasione del gol di Jankto, sbaglia la lettura dell’inserimento dell’ex Genoa, consentendogli di arrivare a tu per tu con Handanovic. Soffre molto la velocità di Jankto e Théréau.

Miranda 6,5 - Dei quattro difensori, è l’unico che riesce a mantenere la posizione e ad effettuare precise chiusure che salvano l’Inter.

Ansaldi 5,5 – Così come D’Ambrosio, anche l’ex Genoa commette molti errori in fase difensiva. Troppo lento quando deve andare al cross.

Brozovic 6 – Rispetto alle precedenti gare, si fa vedere poco in fase di costruzione e mostra poca cattiveria in fase d’interdizione. Cresce molto nel secondo tempo.

Kondogbia 6 – Dopo un inizio poco convincente, riesce ad aiutare la squadra in fase di non possesso palla. Dall’84’ Éder – s.v.

Candreva 5 – La buona prestazione di Samir, non gli consente di rendersi pericoloso in fase offensiva. Poco propenso a ripiegare in difesa quando è l’Udinese a costruire.

Banega 5 – La marcatura ad uomo che gli riserva Kums, non gli consente di costruire come fatto contro la Lazio. Dal 55’ João Mário 7 – A dispetto dell’argentino, il portoghese si fa vedere molto ed effettua scambi veloci, rendendo imprevedibile la manovra dell’Inter. Da una sua punizione, arriva il gol della vittoria di Perisic.

Perisic 8 – Da un cross basso di Icardi, arriva al 47’ il suo quinto gol stagionale. Il suo continuo movimento senza palla, tiene in costante apprensione la difesa di Delneri. Sugli sviluppi di un calcio di punizione di João Mário, segna il gol della vittoria. Dal 91’ Andreolli – s.v.

Icardi 5,5 – L’unica volta che effettua un movimento alle spalle dei difensori, arriva il gol di Perisic. Poco incisivo sotto porta.

All. Pioli 6,5 – Dopo un primo tempo poco convincente, azzecca il giusto cambio Banega - João Mário che gli consente di giocare un calcio più veloce e di conquistare la quarta vittoria di fila con l’Inter.

Arbitro: Doveri 6 – Alla sua 99esima direzione di gara in Serie A, l’arbitro della sezione di Roma 1, dirige in maniera discreta la gara, sanzionando con l’ammonizione solo i falli più cattivi, optando spesso per il dialogo con i giocatori. Giusto annullare al 35’ il gol di Perisic per posizione di fuorigioco dello stesso croato.

TABELLINO

UDINESE-INTER 1-2

Udinese (4-3-3): Karnezis, Widmer, Danilo, Felipe, Samir, Fofana, Kums (62’ Hallfredsson), Jankto, de Paul (71’ Perica), Zapata, Théréau (80’ Matos). A disposizione: Scuffet, Heurtaux , Faraoni, Angella, Ali Adnan, Bovolon, Magnino, Perisan, Ewandro. All. Delneri

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D'Ambrosio, Miranda, Murillo, Ansaldi, Brozovic, Kondogbia (84’ Éder), Candreva, Banega (55’ João Mário), Perisic (91’ Andreolli), Icardi. A disposizione: Carrizo, Nagatomo, Santon, Ranocchia, Gnoukouri, Biabiany, Palacio, Gabriel. All. Pioli

MARCATORI: 17’ Jankto (U), 47’- 87’ Perisic (I)

ARBITRO: Daniele Doveri (Sez. Roma 1)

AMMONITI: 64’ Kondogbia (I), 73’ Théréau (U), 74’ Jankto (U), 85’ Brozovic (I), 86’ Fofana (U)

ESPULSI: -