Calciomercato Fiorentina, Calleri si avvicina al Las Palmas

08/01/2017 11:50

CALCIOMERCATO FIORENTINA CALLERI / Il futuro di Jonathan Calleri, come anticipato sulle pagine di Calciomercato.it, potrebbe essere con la maglia del Las Palmas. Il club spagnolo ha effettuato un sondaggio per l'attaccante del West Ham (al pari della Fiorentina) e nelle scorse ore - riferisce 'Sky' - ha spinto il piede sull'acceleratore: il calciatore argentino sarebbe atteso in Spagna già in settimana per definire il trasferimento in prestito, anche se informazioni in possesso di Calciomercato.it invitano alla calma e a non escludere in maniera definitiva le altre piste (compresa quella che porta al San Paolo). Rispetto a Jesé Rodriguez, altro obiettivo del Las Palmas, Calleri ha un ingaggio meno complicato (circa 2 milioni netti a stagione).

S.D.