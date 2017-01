Napoli, agronomo della Lega sul 'San Paolo': "Riscaldamenti solo al nord"

08/01/2017 11:42

SAN PAOLO NAPOLI / Nella serata di ieri il Napoli ha giocato contro la Sampdoria, riuscendo a trovare la vittoria soltanto in pieno recupero. Non sono mancate le polemiche sull'operato dell'arbitro, così come sulle condizioni del campo, criticato anche da Maurizio Sarri.

In merito si è espresso anche l'agronomo della Lega Calcio, Giovanni Castelli, intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Gli impianti di riscaldamento sono qualcosa di previsto unicamente da Roma a salire verso il nord. Quello del San Paolo è un problema che attanaglierà fino a domenica prossima, prima dei miglioramenti meteo previsti. Sono certo però sarà un problema transitorio".

PEGGIORAMENTI - "Per evitare che le cose peggiorino si potrebbero usare i teloni anti-pioggia, che consentono di guadagnare circa du gradi. Si eviterebbe di far morire del tutto l'erba"

L.I.