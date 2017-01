Calciomercato Juventus, spunta un'altra pista per Zaza

08/01/2017 11:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS ZAZA / Il caos a Valencia, con l'addio del ds Pitarch dopo il tecnico Prandelli, rischia di mettere seriamente in discussione il trasferimento di Simone Zaza, che sembrava destinato a volare al 'Mestalla'. L'attaccante di proprietà della Juventus sembrava avere già qualche dubbio sulla destinazione e ora i continui ribaltoni potrebbero convincerlo a cercare un'altra sistemazione. Secondo 'Tuttosport', il suo futuro potrebbe essere comunque in Spagna dove si è attivato il Villarreal degli italiani Bonera, Soriano e Sansone, ex compagno proprio di Zaza al Sassuolo. Da fonti spagnole, poi, sarebbe filtrato un timido interessamento anche da parte dell'Atletico Madrid.



L.P.