08/01/2017 11:25

CALCIOMERCATO LAZIO DEPAY / La Lazio, alla ricerca di rinforzi in attacco, pensa (anche) a Memphis Depay del Manchester United (anche in orbita Roma): secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', la trattativa è resa complicata dall'ingaggio da 3 milioni percepito dal calciatore olandese alla corte di Josè Mourinho in Inghilterra.

S.D.