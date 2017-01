Calciomercato Juventus, Masina osservato 'speciale'

08/01/2017 10:47

CALCIOMERCATO JUVENTUS MASINA / La partita di questa sera in programma allo Juventus Stadium tra la formazione Campione d'Italia in carica ed il Bologna sarà un'occasione anche per riaccendere alcune idee di calciomercato in casa bianconera. La principale porta il nome di Adam Masina, terzino classe 1994 marocchino naturalizzato italiano in forza alla rosa rossoblu e obiettivo di calciomercato Juventus.

Il calciatore nato a Khouribga, infatti. è una delle ipotesi valutate dai dirigenti bianconeri per far fronte al possibile addio alla Juventus a gennaio di Patrice Evra, accostato al Manchester United e al Valencia. Allegri, ieri, ha dichiarato a proposito dei rumors sul futuro del francese: "Inizio col dire che non parlo di mercato. A questo pensa la società. Fin quando i giocatori sono della Juve, devono essere a disposizione. Il calciomercato di gennaio è un periodo dove si crea instabilità perchè ci sono troppe voci".

Sono diversi, però, i calciatori in orbita Juve nel ruolo di terzino: la Juventus segue da tempo Mattia De Sciglio, che non ha ancora fissato un appuntamento col Milan per il rinnovo del contratto. Tra le altre ipotesi, spiccano (anche in ottica giugno) i nomi di Clichy, Darmian, Kolarov e Ricardo Rodriguez, valutato 20 milioni di euro dal Wolfsburg e corteggiato anche dall'Inter.

Juventus-Bologna, non solo Masina: da De Ceglie a Mirante, asse caldo

Adam Masina non è l'unico nome sull'asse di mercato Juventus-Bologna: la scorsa estate, la Juventus aveva pensato di riportare a Torino il portiere Antonio Mirante, ma il club rossoblu era riuscito a trattenere il suo portiere. Ora, in casa Juve, si medita nuovamente un innesto tra i pali in caso di addio a gennaio di Neto. Nella rosa bianconera, fuori dai progetti tecnici dell'allenatore Massimiliano Allegri, c'è anche il laterale Paolo De Ceglie, per il quale in passato c'era stato un sondaggio del club felsineo.

S.D.