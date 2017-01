08/01/2017 10:40

CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI / La Juventus ha messo le mani su Riccardo Orsolini ed è pronta ad assicurarselo. Domani, racconta 'Tuttosport', dovrebbe andare in scena il vertice con l'Ascoli per definire l'acquisto del gioiello classe '97 che rimarrà in prestito al club marchigiano almeno fino all'estate.



L.P.