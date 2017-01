Coppa Italia, il programma completo degli ottavi di finale

08/01/2017 10:27

COPPA ITALIA PROGRAMMA / La Coppa Italia entra nel vivo, con gli ottavi di finale che partiranno martedì 10 gennaio, per poi proseguire la prossima settimana. Si fa sul serio, dal momento che le gare saranno tutte secche, con un vincitore da dover trovare a tutti i costi, anche attraverso supplementari ed eventuali calci di rigore. Sarà la 'Rai', al solito, a trasmettere ogni evento sui propri canali, in una competizione che vede ancora due 'Cenerentola' dalla serie B in corsa: Spezie e Cesena.

Ecco il programma completo:

NAPOLI-SPEZIA: martedì 10

FIORENTINA-CHIEVO: mercoledì 11

MILAN-TORINO: giovedì 12

INTER-BOLOGNA: martedì 17

SASSUOLO-CESENA: mercoledì 18

LAZIO-GENOA: mercoledì 18

ROMA-SAMPDORIA: giovedì 19

L.I.