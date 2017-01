08/01/2017 10:16

CALCIOMERCATO FIORENTINA TOLEDO / Hernan Toledo si prepara a salutare la Fiorentina: secondo quanto riferisce 'Sky Sport', il laterale argentino, arrivato in estate a Firenze in prestito dal Velez Sarsfield, è ad un passo dal Las Palmas. L'operazione, anche in questo caso, si concluderebbe a titolo temporaneo.

S.D.