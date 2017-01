Calciomercato Inter, domani è il giorno di Gagliardini?

08/01/2017 09:42

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / Il conto alla rovescia è agli sgoccioli, ormai ci siamo. L'Inter ha messo le mani su Roberto Gagliardini ed è pronta a chiudere il colpo. Lo stesso tecnico dell'Atalanta, Gianpiero Gasperini, ha confermato lo stato avanzatissimo della trattativa, annunciando l'esclusione del centrocampista dalla formazione che sfiderà oggi il Chievo a Verona "per rispetto verso l'Inter". Ieri sera Steven Zhang e Liu Jun hanno raggiunto la squadra ad Udine, dove erano già presenti Ausilio e Gardini. Tutto pronto, dunque, per andare a dama con i bergamaschi, tanto che per domani, riferisce 'Tuttosport', è previsto l'incontro con il numero uno atalantino Antonio Percassi per definire e concludere la trattativa. Da sistemare resterebbero solo gli ultimissimi dettagli, in particolare la tipologia di bonus che porteranno il totale dell'affare attorno ai 28 milioni di euro.

L.P.