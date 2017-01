08/01/2017 09:29

AUGUSTIN PESCARA / L'asse di calciomercato tra Pescara e Paris Saint-Germain potrebbe presto portare un'altra stella del Psg in Abruzzo: secondo quanto scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', il Pescara ha deciso di non rimandare a Parigi l'attaccante Jean-Cristophe Bahebeck e, anzi, potrebbe ottenere in prestito dal club transalpino a gennaio anche il classe 1997 Jean-Kevin Augustin.

S.D.