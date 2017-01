Calciomercato Juventus, duello con Mourinho per una stella del Chievo

08/01/2017 09:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS CONFENTE / Le strade di Juventus e Manchester United sono tornate ad incrociarsi sul calciomercato: secondo quanto si legge sulle colonne del 'Sunday Mirror' in Inghilterra, il club inglese allenato da Josè Mourinho è tornato alla carica per il portiere classe 1998 del Chievo Alessandro Confente, per il quale si sono già mossi gli osservatori dei 'Red Devils'. Il giocatore, però, è nel mirino anche della società bianconera.

S.D.