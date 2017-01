Juventus, Higuain è carico: "Voglio dimostrare di valere 90 milioni"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

08/01/2017 08:47

JUVENTUS HIGUAIN / Dopo il costoso trasferimento di calciomercato della scorsa estate, i riflettori non potevano che essere puntati su Gonzalo Higuain in casa Juventus. Ogni suo calo viene sottolineato, così come ogni periodo d'assenza di reti (fossero anche due sole gare) viene indicato come crisi. Pagare una clausola da 90 milioni di euro non è cosa da tutti i giorni e l'argentino lo sa. Intende però ripagare a pieno la Juventus e, intervistato dalla rivista canadese 'Soccer 360 Magazine', ha così parlato delle ultime news Juve: "Voglio dimostrare alla Juve che valgo quanto ha speso per me. Per farlo devo vincere dei trofei, ora che siamo nella parte più importante della stagione. Spero di poter essere protagonista".

CHAMPIONS - "E' ovviamente l'obiettivo primario del club. Sappiamo che è difficile ma dovremo provare a vincerla. Ora si fa sul serio. La fase a gironi è una cosa, ma quando si arriva agli scontri diretti sai che non sei così lontano dalla finale".

Juventus, Higuain tra gli idoli Buffon e Messi

Come accaduto per Pjanic, anche Higuain è rimasto particolarmente colpito dall'atmosfera e la mentalità della Juventus. Non sono mancate le critiche al club bianconero con la maglia del Napoli, anche se ora sembra tutta acqua passata. Una volta vestita la maglia bianconera, l'argentino ha capito cos'è che consente al club torinese di continuare a vincere, anno dopo anno.

JUVENTUS - "Quando sono arrivato ho subito notato l'etica del lavoro della Juventus. Nonostante i tanti successi, i calciatori non smettono mai di migliorarsi. E' questo che li rende un gruppo di successo. Vincere non è mai noioso".

BUFFON - "Per me è l'uomo dei miracoli. Alcune parate che fa sono semplicemente impossibile. E' un esempio per tutti noi".

MESSI - "Non serve neanche parlare dell'importanza di Leo. E' il migliore al mondo. Ritiro? Il passo indietro fatto significa soltanto che tornerà ad aiutare l'Argentina a raggingere i suoi obiettivi".