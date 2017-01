Calciomercato Roma, si stringe per Feghouli: le cifre dell'affare

08/01/2017 08:45

CALCIOMERCATO ROMA FEGHOULI / La Roma stringe per Sofiane Feghouli: come riferisce 'Il Messaggero', la società giallorossa ha già raggiunto l'accordo economico con l'attaccante (sulla base dello stesso stipendio attualmente percepito a Londra, circa 2 milioni) e ora sta trattando attraverso un intermediario di fiducia l'operazione di calciomercato col West Ham. L'obiettivo del club capitolino è quello di ridimensionare le pretese della società londinese e chiudere il primo colpo invernale del calciomercato Roma in entrata sulla base di un prestito secco con riscatto fissato tra gli 8 e i 9 milioni di euro. La trattativa tra le parti riprenderà nella giornata di lunedì.

Calciomercato Roma, sprint per Feghouli del West Ham

Classe 1989, nato in Francia (a Levallois-Perret) da genitori algerini, Sofiane Feghouli è cresciuto nelle giovanili del Grenoble con cui ha fatto il debutto da professionista nel 2007. Nel 2010 si è trasferito in Spagna, al Valencia, dove è rimasto per 6 anni (con una parentesi di 6 mesi all'Almeria. Nell'estate 2016, il West Ham lo ha acquistato a parametro zero. Ora, a distanza di pochi mesi, potrebbe cambiare nuovamente aria. La mancata convocazione per la Coppa d'Africa con la sua Algeria ha ridestato l'interesse giallorosso.

La Roma lavora all'intesa col West Ham, ma nel frattempo, il direttore sportivo giallorosso Massara non molla le alternative che offre il mercato internazionale nel reparto d'attacco: nella lista, oltre a Deulofeu e Musonda (con la pista Jesé Rodriguez raffreddatasi nelle ultime ore), ci sono anche altri nomi della Premier League visionati dal ds romanista in occasione del suo blitz a Londra. Nel caso non dovesse arrivare il via libera definitivo degli 'Hammers' sul fronte Feghouli, non si escludono sorprese.

Luciano Spalletti, ieri, ha dichiarato: "Dobbiamo fare delle valutazioni dove ci si può inserire. Massara sta valutando questi aspetti. Per migliorare davvero, dovremmo andare a prendere dei calciatori che richiedono ingenti investimenti che in questo momento non possiamo fare. I nomi che state facendo, son quelli. Stiamo parlando di Feghouli, è la pista più possibile. Le altre si son raffreddate. E' comunque per rimpiazzare un giocatore, non tanto per migliorare la squadra. Poi magari se si è bravi si riesce a migliorare anche così".

S.D.