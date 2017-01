Sampdoria, colpo di scena Cassano: tentazione Cina!

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

08/01/2017 08:25

CASSANO CINA / Possibile svolta nel futuro di Antonio Cassano, ai margini del progetto Sampdoria (ieri sconfitta in rimonta dal Napoli per due reti ad una): secondo quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna del 'Corriere dello Sport', l'attaccante barese non è intenzionato a scendere di categoria in Serie B per giocare nella Virtus Entella e potrebbe iniziare a prendere in considerazione l'ipotesi Cina, caldeggiata dal suo agente Beppe Bozzo. Sul tavolo ci sarebbero due offerte concrete, molto remunerative. Perdono quota le piste Palermo e Apoel Nicosia.