Calciomercato Stoke City, apertura al rinnovo di Crouch

08/01/2017 00:46

CALCIOMERCATO STOKE CITY/ Peter Crouch è in scadenza di contratto con lo Stoke City al termine della stagione e il suo ex allenatore ai tempi del Liverpool, Rafael Benitez, lo ha messo nel mirino come possibile rinforzo nel mercato di gennaio. Lo spilungone inglese, nonostante l'interesse manifestato dal tecnico spagnolo, potrebbe prolungare la sua avventura nei 'Potters'. Ad annunciarlo è stato il manager dello Stoke City Marck Hughes che si è detto sicuro di "gestire al meglio la situazione del rinnovo di Crouch" dopo la gara giocata contro il Watford di Mazzarri.

S.F.