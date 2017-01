Calciomercato Lipsia, dall'Inghilterra il rinforzo per l'attacco

08/01/2017 00:26

CALCIOMERCATO LIPSIA/ Nonostante il ko rimediato contro il Bayern Monaco nello scontro diretto d'alta classifica in Bundesliga, il Lipsia continua a sognare di lottare per il titolo fino alla fine. Per farlo, il club tedesco vuole rafforzarsi a gennaio, seguendo sempre la linea verde. Come riportato da 'Sky Sports', l'obiettivo per l'attacco del club controllato dalla Red Bull è Scott Hogan, centravanti del Brentford valutato oltre 15 milioni di euro.

S.F.