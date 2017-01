Napoli-Sampdoria, Sarri elogia i suoi: "Ci hanno messo la 'cazzimma'. Le proteste..."

07/01/2017 23:35

NAPOLI SAMPDORIA - Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di 'Sky Sport' il successo in extremis ottenuto dal Napoli sulla Sampdoria: "Nel primo tempo abbiamo perso un numero di palloni impressionante, gli avversari venivano a prenderci alti anche perché le condizioni del terreno non ci permettevano di far girare la palla con la nostra solità velocità. La scelta di Tonelli? Lui ha avuto pazienza e noi anche perché i primi due mesi non è riuscito nemmeno ad allenarsi. La determinazione della squadra? Hanno reagito, ci hanno messo la 'cazzimma'. L'aspetto positivo è che la squadra voleva prendersi la vittoria pur sapendo di non poter giocare il suo solito calcio. Le proteste di Ferrero e Giampaolo? Capisco l'incazzatura, ma c'è un episodio sul quale possimo recriminare anche noi. Sia il presidente che Marco sono amici ma dell'arbitraggio non siamo contenti neanche noi.