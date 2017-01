Napoli-Sampdoria, furia Ferrero: "Di Bello va cacciato! Li abbiamo asfaltati"

07/01/2017 23:17

NAPOLI SAMPDORIA FERRERO / Non va giù la sconfitta al 95' al presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. Il numero uno dei blucerchiati, incontenibile a fine gara, ha attaccato l'arbitro per l'espulsione di Silvestre: "Vorrei che l'arbitro Di Bello facesse mea culpa - si legge su 'gazzetta.it' - E che magari venisse cacciato dalla Figc. L'espulsione di Silvestre non esiste: non ha nemmeno toccato Reina. Non esiste. E non ha fischiato 8 fuorigioco, dico 8, ai giocatori del Napoli. L'errore ci sta, ma ragazzi sempre contro di noi... Basta! E poi mi spiegate il perché dei 5 minuti di recupero? Cosa aspettiamo a mettere la moviola in campo?. Li abbiamo asfaltati, ma l'arbitro ci ha ammazzato".

Sampdoria, Ferrero: "Ci mancano 12-13 punti"

Le news Sampdoria di serata sono chiaramente legate alla sconfitta contro il Napoli. Il numero uno del club blucerchiato ha commentato il match del 'San Paolo' anche ai microfoni di 'Sky Sport'. Ecco quanto ripreso da Calciomercato.it:

"Ero fuori di me, prima - esordisce Ferrero - Purtroppo quando parlo faccio danno. E' meglio star zitto perché tanto non me li danno i tre punti. La partita è stata decisa dal signor Di Bello. Ho ancora l'amaro in bocca. Ingenuità di Silvestre? Bisogna capire perché è stato espulso. Io penso che non lo ha toccato. Capisco che l'errore umano ci può stare ma qui stiamo giocando a calcio e ci hanno tolto un difensore del suo spessore che ha cambiato tutto. Se Di Bello ce lo diceva ci restavamo a casa. Io spesso sbaglio a parlare perché sono più tifoso che presidente. Se andiamo a vedere tutti gli episodi ci mancano almeno 12-13 punti in più. Giampaolo ha fatto bene ad andarsene. L'arbitro ha cacciato pure il preparatore atletico, poteva cacciare pure mia sorella..."

NIENTE ALIBI - Non bisogna creare alibi ai calciatori. Gli arbitri possono sbagliare. A Roma abbiamo aspettato 100 minuti che spiovesse ma così non è stato".

M.S.