Napoli-Sampdoria, Felipe Melo furioso: "Arbitro di..."

07/01/2017 23:28

NAPOLI SAMPDORIA/ E' destinata a sollevare tante polemiche l'operato dell'arbitro durante Napoli-Sampdoria che ha espulso Silvestre per doppia ammonizione dopo che il difensore argentino ha disturbato una rimessa in gioco di Reina. Decisione contestata dalla Sampdoria che ha optato per il silenzio stampa al termine della partita, con il solo presidente Massimo Ferrero a presentarsi davanti ai microfoni, dai tifosi e anche dagli spettatori. Tra questi, c'è Felipe Melo: il centrocampista brasiliano, su 'Instagram', ha pubblicato una foto della partita con la frase "Arbitro di" e l'emoticon che raffigura un 'escremento' che non sembra proprio un complimento al direttore di gara.

S.F.