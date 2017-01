Napoli-Sampdoria, Tonelli goleador: "Sapevo che avrei segnato..."

07/01/2017 22:57

NAPOLI SAMPDORIA/ Serata da incorniciare per Lorenzo Tonelli che al suo esordio assoluto con la maglia del Napoli, regala ai partenopei il successo all'ultimo istante contro la Sampdoria. Una rete pesantissima commentato così dall'ex Empoli: "Ho dovuto passare qualche problemino fisico ma lavoando ho avuto la fortuna di farmi trovare pronto. Cosa ho pensato prima di calciare il pallone del gol-vittoria? Che avrei segnato! - ha rivelato Tonelli a 'Sky Sport' - L'esultanza di tutti i miei compagni insieme a me è l'esempio lampante di quello che è il gruppo del Napoli. Segnale di personalità da parte della squadra? Sì, questo Napoli ha dimostrato che non molla portando a casa quello che meritava".

S.F.