Serie A, Napoli-Sampdoria 2-1: Tonelli salva gli azzurri, Sarri festeggia al 95'

07/01/2017 22:45

SERIE A NAPOLI SAMPDORIA / Il 2017 del Napoli si apre con un successo in pieno recupero. Al 'San Paolo' la squadra di Maurizio Sarri ha battuto la Sampdoria 2-1 nell'anticipo della 19esima giornata di serie A grazie ad una rete di Tonelli al 95'.

A passare in vantaggio erano stati i blucerchiati con l'autogol di Hysaj, che aveva messo in rete un pallone calciato da Schick. Il momentaneo pareggio è poi arrivato a 13 minuti dalla fine con Manolo Gabbiadini, subentrato a Jorginho, bravo a battere sotto porta il portiere avversario su assist di Callejon. Gli azzurri, sfruttando la superiorità numerica (espulso Silvestre per doppia ammonizione) sono riusciti a trovare un insperato successo con Tonelli. Il difensore, all'esordio in maglia azzurra, al 50' del secondo tempo ha battuto da vero bomber Puggioni, regalando così tre punti preziosissimi al Napoli.

Napoli-Sampdoria 2-1

30' autogol Hysaj (S), 77' Gabbiadini, 95' Tonelli

Classifica: Juventus 42; Roma 38; Napoli* 38; Lazio 34; Milan 33; Atalanta 32; Inter 30; Torino 28; Fiorentina 27; Udinese 25; Chievo 25; Sampdoria* 23; Genoa 23; Cagliari 23; Bologna 20; Sassuolo 17; Empoli* 17; Palermo* 10; Crotone 9; Pescara 9.

*Una partita in più