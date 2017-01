Empoli-Palermo, Martusciello: "Non abbiano ancora fatto nulla"

07/01/2017 22:05

EMPOLI PALERMO MARTUSCIELLO / Successo che vale doppio per l'Empoli di Martusciello. Il tecnico dei toscani ha parlato dopo il successo contro il Palermo: "Ci godiamo questa vittoria e siamo molto contenti - ammette ai microfoni di 'Sky Sport' - Il campionato non finisce certo qui. Dobbiamo proseguire su questa strada perché non abbiamo ancora fatto niente. La posta in palio era importante ed entrambe le squadre sono state accortissime. Siamo stati bravi a segnare e a difendere il vantaggio".

