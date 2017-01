FOTO CM.IT - Napoli-Sampdoria, lo striscione per i bambini malati del Santobono

dall'inviato Antonio Papa (@antoniopapapapa)

07/01/2017 21:54

NAPOLI SAMPDORIA/ "Cara Befana, vicino ai regalini, porta la salute a tutti i bambini" questo striscione è stato esposto dalla Curva B del 'San Paolo' durante Napoli-Sampdoria ed ha dietro una splendida iniziativa presa dai tifosi azzurri. Durante la notte dell'Epifania, infatti, i sostenitori napoletani hanno organizzato una sorpresa per i bambini ricoverati all'Ospedale Santobono: si sono presentati all'esterno della struttura iniziando a intonare cori per loro. Un gesto da applausi da parte dei tifosi azzurri che hanno voluto far sentire tutto il proprio calore ai bambini bisognosi regalando loro una gioia nella notte dell Befana.

S.F.