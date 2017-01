Empoli-Palermo, Corini: "Nuotiamo sott'acqua. Salvezza? Crederci è un obbligo"

07/01/2017 21:18

EMPOLI PALERMO CORINI / Non decolla il Palermo di Eugenio Corini. Dopo il pareggio interno contro il Pescara, i rosanero cominciano l'anno perdendo lo scontro salvezza contro l'Empoli: "Non credo la squadra abbia avuto poco coraggio - esordisce il tecnico ai microfoni di 'Sky Sport' - Nella ripresa abbiamo preso campo e la squadra ha cercato di fare la partita. Noi abbiamo disputato una gara importante, ma purtroppo questa mole di gioco non ha prodotto gol e il calcio di rigore ha permesso all'Empoli di spuntarla"

SALVEZZA - "La situazione in classifica è difficile, ma già lo sapevo. Come ho detto in sede di presentazione, questo campionato ci vedrà spesso nuotare sott'acqua ma con altre 19 partite crederci è un obbligo. Mercato? La società conoscere le mie esigenze".

M.S.