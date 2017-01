Calciomercato Torino, da Ajeti a Hiljemark: le ultime di CM.IT sulle mosse granata

ESCLUSIVO

Giovanni Albanese

07/01/2017 21:25

CALCIOMERCATO TORINO HLJEMARK AJETI / Il Torino è tra i club più attivi in questa finestra di calciomercato nell’intento di rimpinguare l’organico sulle indicazioni di Sinisa Mihajlovic. Dopo Iturbe e Carlao, il tecnico serbo aspetta almeno un altro difensore e un paio centrocampisti. Il reparto arretrato, in particolare, è quello che ha convinto meno in questo inizio stagione e, dopo Bovo, anche Ajeti potrebbe presto lasciare il fronte granata per approdare in altri lidi.

Calciomercato Torino, da Ajeti a Hilijemark: le mosse dei granata

Petrachi sembrerebbe orientato a compiere un doppio colpo in Sicilia, Goldaniga e Hiljemark gli obiettivi individuati in casa del Palermo. Sul primo giungono conferme dagli ambienti rosanero, sul secondo i granata starebbero invece temporeggiando per evitare di innescare aste al rialzo visto anche l'interesse dell'Atalanta. Entrambi rientrano nei parametri richiesti da Mihajlovic e Martinez (anche lui sul piade di partenza) potrebbe rappresentare un buona contropartita tecnica per i rosanero al fine di contenere i costi dell’affare. Un altro nome che resta caldo in casa Torino è quello di Castro, per il quale il Chievo sarebbe disposto a trattare solo di fronte a un’offerta adeguata, non più bassa di 15 milioni. Il calciomercato Torino ha visto l'arrivo di Iturbe. A far spazio all'ex Roma in avanti potrebbe essere Maxi Lopez per il quale c'è stato un sondaggio del Pescara, anche se resta Gilardino il primo nome per la squadra di Oddo. L'argentino ha richieste in patria: prima di gennaio, si era interessato a lui il Racing di Avellaneda.