Calciomercato Napoli, Maksimovic bocciato: da sogno a quinta scelta

07/01/2017 21:06

CALCIOMERCATO NAPOLI MAKSIMOVIC / La notizia della serata legata al calciomercato Napoli è certamente l'esclusione dall'undici titolare di Nikola Maksimovic. Il difensore, corteggiato per più di un anno e arrivato alla fine nel corso dell'ultimo calciomercato estivo, è stato mandato in panchina da Maurizio Sarri per la sfida contro la Sampdoria.

L'allenatore azzurro gli ha preferito Tonelli e Chiriches. Difficile non parlare di bocciatura considerando che l'ex Empoli è alla prima presenza da titolare e il rumeno è reduce da un infortunio che lo ha fatto allenare solo in parte durante la settimana. Maksimovic, che sembrava potesse rappresentare la prima alternativa agli assenti Albiol (squalificato) e Koulibaly (impegnato in Coppa d'Africa), è così diventato a tutti gli effetti la quinta scelta tra i centrali.

Una bocciatura a tutti gli effetti se si considera l'importante spesa affrontata dal Napoli per strapparlo al Torino.

Ipotizzare una sua cessione, visto l'investimento fatto, sembra al momento però, complicato ma un prestito potrebbe, invece, essere certamente più fattibile.

M.S.