Calciomercato Juventus, bufera Valencia: niente Spagna per Evra e Zaza?

07/01/2017 20:49

CALCIOMERCATO JUVENTUS VALENCIA PITARCH ZAZA / Fulmine a ciel sereno in casa Valencia. Dopo l'addio di Cesare Prandelli, in serata sono arrivate le dimissioni del direttore sportivo, Pitarch. Dimissioni che potrebbero avere delle ripercussioni sul calciomercato degli spagnoli ma anche della Juventus.

Non è un segreto, infatti, che i 'Pipistrelli' stiano trattando con i bianconeri sia Zaza che Evra.

L'ormai ex ds, Pitarch, era stato a Milano per trattare l'acquisto di Zaza. Le cose adesso potrebbero complicarsi. I bianconeri potrebbero così guardarsi altrove per cedere l'attaccante, che non rientra nei piani di Massimiliano Allegri. Se la pista Milan resta fredda potrebbe scaldarsi quella che porta alla Fiorentina se dovesse andar via Kalinic.

Per quanto riguarda Evra, in orbita Valencia e Manchester United, potrebbero spalancarsi le porte dei 'Red Devils' anche se al momento non arrivano conferme per il club inglese.

M.S.