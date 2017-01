Newcastle, infortunio shock di Mitrovic: esce in barella con l'ossigeno

07/01/2017 20:54

NEWS NEWCASTLE/ Grave infortunio per Aleksandar Mitrovic. Nell'azione che ha portato al gol di vantaggio nel match di FA Cup tra Newcastle e Birmingham, l'attaccante serbo è stato colpito dal portiere avversario Adam Legzdins. Un colpo duro che ha costretto il giocatore ad uscire in barella con l'aiuto dell'ossigeno. Come annunciato dal Newcastle attraverso il proprio sito web, Mitrovic sarà costretto a restare a lungo lontano dal campo: dopo i controlli ai quali si è sottoposto in ospedale, il centravanti dei 'Magpies' è riuscito a tornare al quartier generale della squadra insieme ai suoi compagni, ma non si conoscono ancora i tempi di recupero. Rafa Benitez, intervenuto a 'Nufc.tv' al termine della partita, ha raccontato che Mitrovic ha riportato un taglio "al ginocchio o alla gamba", specificando che "l'infortunio potrebbe essere meno grave del previsto" pur ignorando quando il serbo potrà tornare a sua disposizione.

S.F.