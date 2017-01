Valencia, UFFICIALE: si dimette Pitarch

07/01/2017 20:15

CALCIOMERCATO VALENCIA PITARCH / Bufera in casa Valencia. Dopo l'addio di Cesare Prandelli anche il direttore sportivo, Jesus Garcia Pitarch, lascia gli spagnoli. A darne notizia è stato lo stesso club, attraverso il proprio sito ufficiale. Il ruolo di ds - si legge - verrà assunto momentaneamente da José Ramon Alesanco.

Solo pochi giorni fa Pitarch era stato in Italia per trattatare con la Juventus il trasferimento di Zaza. E' probabile quindi che qualcosa non è andato come dovesse.

M.S.